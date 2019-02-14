В Саратовской области может затопить 78 населенных пунктов

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-14T10:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 14 февраля, в Саратовской облдуме проходит заседание, где обсуждают предстоящий паводок.

Заместитель председателя регионального правительства Роман Бусаргин рассказал, что при наихудшей вероятности в зону затопления попадают 78 населенных пунктов из 23 муниципальных районов области. Прогноз будет уточнен до 5 марта.

Эти районы получат средства на противопаводковые мероприятия.

Сейчас создана комиссия по вопросам подготовки к затоплению. Особое внимание уделяется обеспечению охраны подтопленных пунктов, ведется информирование граждан о паводковой ситуации.

Создано 27 групп для поисково-спасательных работ.

Областная служба спасения укомплектована на 50%. Планируется еще на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU