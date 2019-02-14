В Саратовской области может затопить 78 населенных пунктов
Сегодня, 14 февраля, в Саратовской облдуме проходит заседание, где обсуждают предстоящий паводок.
Заместитель председателя регионального правительства Роман Бусаргин рассказал, что при наихудшей вероятности в зону затопления попадают 78 населенных пунктов из 23 муниципальных районов области. Прогноз будет уточнен до 5 марта.
Эти районы получат средства на противопаводковые мероприятия.
Сейчас создана комиссия по вопросам подготовки к затоплению. Особое внимание уделяется обеспечению охраны подтопленных пунктов, ведется информирование граждан о паводковой ситуации.
Создано 27 групп для поисково-спасательных работ.
Областная служба спасения укомплектована на 50%. Планируется еще на 30%.
ИСТОЧНИК KP.RU