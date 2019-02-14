В Саратове определят график вывоза мусора

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-14T13:21:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовские активисты «Молодежки ОНФ» сегодня, 14 февраля, провели рейд по мусоркам города.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», первым адресом они посетили двор на Бахметьевской, 12/16. Оттуда поступали жалобы жильцов на плохой вывоз мусора.

Оказалось, что площадка рядом с контейнерами действительно завалена пакетами с отходами, однако сами баки пусты. На это обратил внимание заместитель директора Регионального оператора Саратовской области Алексей Калямин.

- Вывозим каждый день, сейчас контейнеры пусты. Мусорную кучу, которую наваливают местные жители рядом с площадкой, убрали три дня назад. И вот она снова здесь, — отметил он.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691803" frameborder="0"></iframe> В Саратове прошел рейд по мусоркам.

По словам Калямина, ответственность за состояние площадки несет ее владелец. Она должна соответствовать СНиПам, то есть иметь бетонное основание и ограждение. А также к ней должен быть расчищен подъезд. На этот раз даже микроавтобус участников рейда не смог проехать.

Регоператор вывозит мусор непосредственно из баков. Однако, несмотря на то, что уборка отходов, раскиданного возле контейнеров, не является обязанностью Регоператора, компания все равно его убирает на добровольной основе.

Мусорные баки пустуют, а контейнерная площадка завалена отходамиФото: Александр Уриевский

В данном случае мусор пообещали убрать за два дня.

- Графики вывоза будут установлены к 20 мая, после окончания конкурса по отбору мусоровывозящих компаний и месячника по благоустройству Саратова, который завершится к 9 мая. До тех пор работа будет идти в сверхусиленном режиме. После этого — в плановом, — пояснил Алексей Калямин.

Еще раз он объяснил это члену центрального штаба ОНФ Игорю Костюкевичу, который потребовал четкой даты, когда будет убрана свалка. Впоследствии была достигнута договоренность, что график вывоза мусора определят уже в марте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691804" frameborder="0"></iframe> В Саратове появится график вывоза мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU