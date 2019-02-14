Полицейский в Саратове нашел пиво без документов
Правоохранитель составил в отношении индивидуального предпринимателя протокол
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В поселке Солнечный Саратова инспектор отдела по исполнению административного законодательства полиции выявил факт продажи пяти полуторалитровых бутылок пива без документов за 150 рублей/штука.
- Алкоголь реализовывался в продуктовом магазине на проспекте Строителей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Вчера, 13 февраля, в отношении 46-летнего индивидуального предпринимателя составили протокол за административное правонарушение. Материал направили в Арбитражный суд области.
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ИСТОЧНИК KP.RU