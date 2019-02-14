2019-02-14T09:21:30+03:00
Происшествия

Полицейский в Саратове нашел пиво без документов

Правоохранитель составил в отношении индивидуального предпринимателя протокол
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Солнечный Саратова инспектор отдела по исполнению административного законодательства полиции выявил факт продажи пяти полуторалитровых бутылок пива без документов за 150 рублей/штука.

- Алкоголь реализовывался в продуктовом магазине на проспекте Строителей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Вчера, 13 февраля, в отношении 46-летнего индивидуального предпринимателя составили протокол за административное правонарушение. Материал направили в Арбитражный суд области.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратовец требовал от десятилетней девочки раздеваться на камеру
В аэропорту «Гагарин» построят инновационный водопровод
Избран председатель Общего собрания саратовского реготделения Ассоциации геронтологов и гериатров
В Саратовской области может затопить 78 населенных пунктов
График вывоза мусора в Саратове будет определен в конце мая
Вор из Горного пытался дать взятку инспектору ДПС
Саратовцы возмутились непреодолимым пандусом на рынке «Владимирский»
«Белая Долина» вновь покоряет Москву
Панков: Проекты Володина помогают обеспечить будущее Ивантеевского района
Спасатели 12 часов вызволяли застрявшие на трассе под Ртищевом машины
ГИБДД Саратовской области выступила с официальным обращением
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста