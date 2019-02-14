ГИБДД Саратовской области выступила с официальным обращением

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-14T08:55:38+03:00

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ГИБДД по Саратовской области опубликовало официальное обращение к водителям в связи с плохой погодой — туман, наледь, плохая видимость.

- Настоятельно рекомендуем быть внимательнее на дорогах, не совершать маневров и не превышать скорость. В условиях скользкой дороги сцепление колес с асфальтом уменьшается, а тормозной путь, наоборот, увеличивается. Из-за этого шансы попасть в ДТП возрастают, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ведомство также упомянуло, что перед пешеходными переходами, остановками и перекрестками надо смотреть на дорогу, могут появиться пешеходы. Их также просят внимательнее идти через дорогу и только в установленных для этого местах.

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ИСТОЧНИК KP.RU