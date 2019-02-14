В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным

СЕГОДНЯ 06:19 2019-02-14T07:40:45+03:00

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В Саратовской области сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных ожидается облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, днем возможен снег, причем мокрый, а также морось.

Ветер будет дуть с порывами до 12-17 м/с, что приведет к метели.

Видимость снизится до 500-1000 м из-за тумана. На дорогах гололедица.

При этом ожидается потепление до -3-8 градусов днем.

ИСТОЧНИК KP.RU