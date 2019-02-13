В Саратове вновь встали трамваи №3

13 Февр. 14:37 2019-02-13T14:48:33+03:00

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В Саратове остановились трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало ДТП на рельсах в Мирном переулке.

«Тройки» ходят только от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Трамваи №11 идут до Осипова и обратно.

Вагоны маршрутов №№9 и 10 следуют до Детского парка.

Примечательно, что МУПП «Саратовгорэлектротранс» лишь недавно отчитался о возобновлении движения «троек», которые стояли более восьми часов.

ИСТОЧНИК KP.RU