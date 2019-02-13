В Саратове вновь встали трамваи №3
В Мирном переулке произошло ДТП
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В Саратове остановились трамваи маршрутов №№3, 9, 10 и 11.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», причиной стало ДТП на рельсах в Мирном переулке.
«Тройки» ходят только от 6-й Дачной с увеличенным интервалом. Трамваи №11 идут до Осипова и обратно.
Вагоны маршрутов №№9 и 10 следуют до Детского парка.
Примечательно, что МУПП «Саратовгорэлектротранс» лишь недавно отчитался о возобновлении движения «троек», которые стояли более восьми часов.
ИСТОЧНИК KP.RU