2019-02-13T12:57:48+03:00
Недвижимость

Специалисты ООО «КВС» нашли поврежденный участок трубы на Одесской

После демонтажа нужно будет установить 6 м новой коммуникации
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Специалисты ООО «КВС» нашли поврежденный участокСпециалисты ООО «КВС» нашли поврежденный участок
Изменить размер текста:

Аварийно-ремонтная бригада ООО «КВС» произвела вскрышные работы на месте течи водовода по улицы Одесская. На глубине 3 м рабочие обследовали поврежденный участок коммуникаций и определили характер повреждения.

На чугунном водопроводе диаметром 300 мм вследствие гидроудара возникла долевая лопина. Специалисты приступают к демонтажу поврежденного участка. Предстоит установить 6 м новой трубы.

После демонтажа нужно будет установить 6 м новой коммуникации

После демонтажа нужно будет установить 6 м новой коммуникации

- Инженерной службой компании в максимально короткие сроки были организованы работы на месте повреждения водопровода. Специалистам удалось оперативно обнаружить поврежденный фрагмент. Бригада обеспечена всеми материалами и техникой для проведения работ. Работы выполняются беспрерывно, рабочие сменяют друг друга, чтобы не допустить переохлаждения при работе на инженерном объекте в условиях низкой температуры воздуха, — рассказал директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

По его словам, работы планируется завершить до 20:00, как и сообщалось ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры