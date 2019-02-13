Специалисты ООО «КВС» нашли поврежденный участок трубы на Одесской

13 Февр. 12:57 2019-02-13T12:57:48+03:00

После демонтажа нужно будет установить 6 м новой коммуникации

Изменить размер текста: A A

Аварийно-ремонтная бригада ООО «КВС» произвела вскрышные работы на месте течи водовода по улицы Одесская. На глубине 3 м рабочие обследовали поврежденный участок коммуникаций и определили характер повреждения.

На чугунном водопроводе диаметром 300 мм вследствие гидроудара возникла долевая лопина. Специалисты приступают к демонтажу поврежденного участка. Предстоит установить 6 м новой трубы.

После демонтажа нужно будет установить 6 м новой коммуникации

- Инженерной службой компании в максимально короткие сроки были организованы работы на месте повреждения водопровода. Специалистам удалось оперативно обнаружить поврежденный фрагмент. Бригада обеспечена всеми материалами и техникой для проведения работ. Работы выполняются беспрерывно, рабочие сменяют друг друга, чтобы не допустить переохлаждения при работе на инженерном объекте в условиях низкой температуры воздуха, — рассказал директор ООО «КВС» Дмитрий Астраханцев.

По его словам, работы планируется завершить до 20:00, как и сообщалось ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU