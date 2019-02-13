Десять специалистов Балаковской АЭС удостоены престижного звания «Профессиональный инженер России 2018»
Сотрудники Балаковской АЭС стали лауреатами ХIX Всероссийского конкурса «Инженер года-2018». Конкурс ежегодно проводится Российским союзом научных и инженерных общественных организаций с целью выявления элиты инженерного корпуса, пропаганды достижений и опыта лучших инженеров Российской Федерации.
По результатам I тура конкурса звание «Профессиональный инженер России» присвоено:
- Борисову Станиславу Геннадьевичу, ведущему инженеру-конструктору отдела подготовки и проведения ремонтов;
- Большакову Сергею Александровичу, инспектору по охране труда и технике безопасности отдела охраны труда;
- Ваганенко Николаю Николаевичу, ведущему инженеру по управлению турбиной турбинного цеха № 2;
- Дурову Антону Евгеньевичу, ведущему инженеру-технологу отдела подготовки и проведения ремонтов;
- Фяеву Антону Владимировичу, ведущему инженеру отдела развития производственной системы Росатома;
- Чулкову Алексею Геннадьевичу, инженеру-технологу химического цеха.
По версии «Инженерное искусство молодых» дипломом «Победитель первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года» отмечены:
- Веретенников Евгений Валерьевич, ведущий инженер-технолог отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации;
- Кочетов Дмитрий Юрьевич, инженер-технолог отдела подготовки и проведения ремонтов;
- Лобзенко Артем Владимирович, инженер цеха тепловой автоматики и измерений.
Торжественная церемония награждения победителей I тура конкурса — вручение сертификатов, значков и дипломов — состоится 19 февраля в Москве, в зале «Инженерной славы» Российского Союза научных и инженерных общественных объединений.
Во II тур прошел и стал Лауреатом конкурса «Инженер года 2018» по версии «Профессиональные инженеры» специалист Балаковской АЭС – ведущий инженер отдела модернизации и продления ресурса Христолюбов Евгений Анатольевич. Торжественный прием и чествование лауреатов конкурса состоится в Москве, в «Президент-Отеле» 21 февраля.
- Не могу сказать, что победа в конкурсе для меня была ожидаемой, — делится Евгений Христолюбов. — Работаю на Балаковской АЭС уже более 20 лет, трудно отделить свои личные успехи от достижений коллектива всей атомной станции и нашего небольшого коллектива отдела модернизации и продления ресурса. Всегда старался приносить максимум пользы на своем рабочем месте и очень рад, что получил признание на таком высоком уровне. Моя победа — это еще одна победа Балаковской АЭС как высокотехнологичного и безопасного производства.
ИСТОЧНИК KP.RU