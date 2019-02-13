В Саратове произошла коммунальная авария на водоводе

13 Февр. 07:04 2019-02-13T10:13:25+03:00

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В Ленинском районе Саратова случилась крупная авария на водоводе.

Как сообщили КП-Саратов в ООО «КВС», на насосной станции «Сокол» в районе 3-й Дачной произошел гидроудар. В связи с этим прорвало водовод диаметром 300 мм по улице Одесская.

Ориентировочно до восьми часов вечера не будет водоснабжения в домах на улицах Одесская, Международная, Мира, Лунная, Охотная, а также на 4-й Дачной и площади Ленина. Кроме этого, возможны перебои с отоплением, так как вода не поступает в котельные.

К 8-й горбольнице направлена цистерна. По другим адресам подвоз будут делать по заявкам администрации Ленинского района.

Также течь привела к затоплению проспекта 50 лет Октября, что вызвало серьезную пробку. Встал горэлектротранспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU