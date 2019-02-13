В Саратове произошла коммунальная авария на водоводе
В Ленинском районе Саратова случилась крупная авария на водоводе.
Как сообщили КП-Саратов в ООО «КВС», на насосной станции «Сокол» в районе 3-й Дачной произошел гидроудар. В связи с этим прорвало водовод диаметром 300 мм по улице Одесская.
Ориентировочно до восьми часов вечера не будет водоснабжения в домах на улицах Одесская, Международная, Мира, Лунная, Охотная, а также на 4-й Дачной и площади Ленина. Кроме этого, возможны перебои с отоплением, так как вода не поступает в котельные.
К 8-й горбольнице направлена цистерна. По другим адресам подвоз будут делать по заявкам администрации Ленинского района.
Также течь привела к затоплению проспекта 50 лет Октября, что вызвало серьезную пробку. Встал горэлектротранспорт.
ИСТОЧНИК KP.RU