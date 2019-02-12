2019-02-12T13:41:09+03:00
Происшествия

Саратовчанка перевела на телефоны мошенников 40 тыс. рублей для помощи сыну

Правоохранители подозревают 40-летнего жителя Краснодарского края
Ольга Муравлёва
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Жительницу Романовки Саратовской области мошенник обманул на 40 тыс. рублей.

- Мужчина позвонил 53-летней женщине, представился ее сыном и объяснил, что он в полиции. Чтобы ему помочь, надо перевести деньги. Гражданка поверила рассказу и перечислила на несколько телефонных номеров 40 тыс. рублей. После этого она решила позвонить своему, который сказал, что с ним ничего подобного не происходило, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и нашли подозреваемого — 40-летнего жителя Краснодарского края. Он признался в преступлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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