Саратовчанка перевела на телефоны мошенников 40 тыс. рублей для помощи сыну
Жительницу Романовки Саратовской области мошенник обманул на 40 тыс. рублей.
- Мужчина позвонил 53-летней женщине, представился ее сыном и объяснил, что он в полиции. Чтобы ему помочь, надо перевести деньги. Гражданка поверила рассказу и перечислила на несколько телефонных номеров 40 тыс. рублей. После этого она решила позвонить своему, который сказал, что с ним ничего подобного не происходило, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и нашли подозреваемого — 40-летнего жителя Краснодарского края. Он признался в преступлении.
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ИСТОЧНИК KP.RU