2019-02-12T16:28:23+03:00
Происшествия

Житель Красноармейска пытался украсть мешок зерна и электролобзик

Возможно, он получит за это вторую судимость
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция раскрыла кражу из сарая, принадлежащего 47-летней жительнице Красноармейска.

- Ранее судимый 39-летний мужчина пытался похитить у нее зерно, отвертку и электролобзик. Женщина сообщила об этом полицейским. Предполагаемого вора поймали, в отношении него завели уголовное дело, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Похожий случай произошел в поселке Пробуждение Энгельсского района. Кто-то украл у 54-летнего мужчины сварочный аппарат, перфоратор, триммер, бетономешалку, четыре автомобильных колеса, металлическую лестницу. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 17-летний парень. Он признался, что сдал имущество в скупку. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры