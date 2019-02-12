Житель Красноармейска пытался украсть мешок зерна и электролобзик

12 Февр. 16:28 2019-02-12T16:28:23+03:00

Возможно, он получит за это вторую судимость

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Полиция раскрыла кражу из сарая, принадлежащего 47-летней жительнице Красноармейска.

- Ранее судимый 39-летний мужчина пытался похитить у нее зерно, отвертку и электролобзик. Женщина сообщила об этом полицейским. Предполагаемого вора поймали, в отношении него завели уголовное дело, — рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Похожий случай произошел в поселке Пробуждение Энгельсского района. Кто-то украл у 54-летнего мужчины сварочный аппарат, перфоратор, триммер, бетономешалку, четыре автомобильных колеса, металлическую лестницу. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Предполагаемого вора задержали. Им оказался 17-летний парень. Он признался, что сдал имущество в скупку. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU