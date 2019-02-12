2019-02-12T11:21:59+03:00
Происшествия

Угонщик уазика из Новоузенска остался недоволен приговором

Он подал апелляцию, однако наказание не изменили
Ольга Муравлёва
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новоузенском районе Саратовской области 34-летний местный житель хотел обжаловать свой приговор. Его осудили на один год и девять месяцев за угон уазика.

- Ночью в июле 2018 года пьяный мужчина проходил мимо гаража на улице Трутнева. Он увидел припаркованное авто и решил доехать на нем до дома. На Целинной улице двигатель заглох и злоумышленник просто ушел, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Новоузенец посчитал приговор слишком суровым. Однако судебная коллегия, рассматривающая апелляцию, оставила наказание без изменений.

Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два человека попали в больницу после ДТП в центре Саратова
В Саратове злостный алиментщик ограбил таксиста
Юному мотоциклисту из Балакова оторвало два пальца
На скользких дорогах в Саратове и Балакове перевернулись машины
В Саратовской области День влюбленных будет ветреным и туманным
На ночь в Саратове перекроют четыре улицы
Водопровод на Одесской улице починили быстрее запланированного
Камера домофона в Саратове помогла найти грабителя, напавшего на бабушку
В каждом районе Саратова ведется очистка кровель жилых домов
Днем в Вольске сбили пешехода
АТСЖ Ленинского района незаконно отключила свет в квартире должника
Саратовцы проверят свое знание истории
Политолог прокомментировал решение о выделение 1 млрд рублей Саратову
В Саратове ожидается метель с мокрым снегом
Саратовский профессор пожурил Comedy Woman
В Саратове презентуют уникальную книгу генерала Бориса Громова
Саратовские семьи получили 263 млн субсидий
В Саратове следователи ищут очевидцев наезда трамвая на пятилетнюю девочку
В Саратове вновь встали трамваи №3
В Саратове мужчина умер во время уборки снега
На водоводе по улице Одесская удаляют поврежденный участок
Крышу дома в центре Саратова почистили только после наказа прокуратуры