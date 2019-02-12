Угонщик уазика из Новоузенска остался недоволен приговором

12 Февр. 11:21 2019-02-12T11:21:59+03:00

Он подал апелляцию, однако наказание не изменили

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В Новоузенском районе Саратовской области 34-летний местный житель хотел обжаловать свой приговор. Его осудили на один год и девять месяцев за угон уазика.

- Ночью в июле 2018 года пьяный мужчина проходил мимо гаража на улице Трутнева. Он увидел припаркованное авто и решил доехать на нем до дома. На Целинной улице двигатель заглох и злоумышленник просто ушел, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Новоузенец посчитал приговор слишком суровым. Однако судебная коллегия, рассматривающая апелляцию, оставила наказание без изменений.

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ИСТОЧНИК KP.RU