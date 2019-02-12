Угонщик уазика из Новоузенска остался недоволен приговором
Он подал апелляцию, однако наказание не изменили
Изменить размер текста:
В Новоузенском районе Саратовской области 34-летний местный житель хотел обжаловать свой приговор. Его осудили на один год и девять месяцев за угон уазика.
- Ночью в июле 2018 года пьяный мужчина проходил мимо гаража на улице Трутнева. Он увидел припаркованное авто и решил доехать на нем до дома. На Целинной улице двигатель заглох и злоумышленник просто ушел, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Новоузенец посчитал приговор слишком суровым. Однако судебная коллегия, рассматривающая апелляцию, оставила наказание без изменений.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU