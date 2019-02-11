2019-02-11T14:52:12+03:00
Общество

Аэродром имени Гагарина в Дубках задолжал 7,7 млн рублей налогов

Суд поддержал требования налоговых органов
Александр Уриевский
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Фото со страницы аэроклуба имени Гагарина в соцсети ВконтактеФото со страницы аэроклуба имени Гагарина в соцсети Вконтакте
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Арбитражный суд Саратовской области отказал ПОУ «Саратовский АК ДОСААФ имени Ю. А. Гагарина» в иске о взыскании начисления недоимки по земельному налогу в размере 5 837 580 рублей и пени по этому же налогу в размере 1 865 089 рублей.

Аэродром в Дубках под Саратовом, на котором учился летать первый космонавт Юрий Гагарин, пытался опротестовать соответствующее решение УФАС.

В аэроклубе имени Гагарина считают, что земельный участок, занимаемый аэродромом и имуществом аэроклуба, предоставленный ПОУ на праве постоянного бессрочного пользования для размещения аэродрома, является изъятым из оборота. Аэродром Саратов (Дубки), расположенный 12 км севернее Саратова, 2 км южнее поселка Дубки, зарегистрирован как аэродром государственной авиации, что подтверждается свидетельством №249, владельцем аэродрома является ДОСААФ России.

Как выяснилось, участок не является изъятым из оборота, он лишь ограничен в обороте. А такие земли, в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд, с 1 января 2013 признаются объектом налогообложения по земельному налогу.

- В удовлетворении заявленных требований аэроклуба судом отказано, — заявили в пресс-службе арбитража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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