Районного главу в Саратовской области оштрафовали за плохие дороги

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-11T11:11:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.

- Проверки показали, что дороги в поселке Екатериновка не соответствуют требованиям законодательства из-за плохой уборки снега и наледи. Там образовали колеи, снежный накат, в некоторых местах трассы и вовсе заужены, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Прокурор внес представление в адрес главы Екатериновского муниципального района. На него завели административное дело.

Мировой судья оштрафовал чиновника на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU