Районного главу в Саратовской области оштрафовали за плохие дороги
Чиновник выплатит 20 тыс. рублей
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Прокуратура Екатериновского района выявила нарушения в сфере безопасности дорожного движения.
- Проверки показали, что дороги в поселке Екатериновка не соответствуют требованиям законодательства из-за плохой уборки снега и наледи. Там образовали колеи, снежный накат, в некоторых местах трассы и вовсе заужены, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Прокурор внес представление в адрес главы Екатериновского муниципального района. На него завели административное дело.
Мировой судья оштрафовал чиновника на 20 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU