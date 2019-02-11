2019-02-11T10:57:17+03:00
Происшествия

Зэк-кибермошенник с сообщниками лишили жителя Красноармейска 7,5 тыс. рублей

Они сняли деньги с его банковского счета
Дарья Вострикова
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Суд назначил наказание трем заключенным из Калининграда за мошенничество.

- Установлено, что идея преступления родилась в сентябре 2017 года у 25-летней девушки и двух 26-летних парней. Один из них в этот момент находился в колонии-поселении. Они увидели на сайте «Авито» объявление жителя Красноармейска, в котором был указан номер его мобильника, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Троица при помощи вредоносной компьютерной программы внесли изменения в операционную систему телефона этого мужчины. С его счета пропало 7,5 тыс. рублей, а смс от банка было заблокировано.

Двое кибермошенников получили 300 часов обязательных работ, а третий — один год в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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