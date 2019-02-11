Зэк-кибермошенник с сообщниками лишили жителя Красноармейска 7,5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-11T10:57:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд назначил наказание трем заключенным из Калининграда за мошенничество.

- Установлено, что идея преступления родилась в сентябре 2017 года у 25-летней девушки и двух 26-летних парней. Один из них в этот момент находился в колонии-поселении. Они увидели на сайте «Авито» объявление жителя Красноармейска, в котором был указан номер его мобильника, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Троица при помощи вредоносной компьютерной программы внесли изменения в операционную систему телефона этого мужчины. С его счета пропало 7,5 тыс. рублей, а смс от банка было заблокировано.

Двое кибермошенников получили 300 часов обязательных работ, а третий — один год в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU