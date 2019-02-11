Саратовские чиновники уехали в Москву смотреть снегоплавильные заводы

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-11T10:38:39+03:00

В Саратове подыскивают участки для их установки

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На этой неделе специалисты из саратовской мэрии уехали в Московскую область изучать снегоплавильные заводы.

Об этом рассказал мэр Михаил Исаев на брифинге 11 февраля.

По его словам, цена на заводы зависит по цене от мощности и разнице в технологиях — используется ли электричество или газ.

- Ориентировочно закладываем на это около 50 млн рублей. Два участка подыскиваем сейчас в Саратове для этого, есть определенные требования к размещению этих заводов. Без наполнения — техники и людей — мы не сможем справляться. Надо идти параллельно — заполнять ресурсами и менять систему организации и управления, — заявил глава Саратова.

Он также отметил, что теперь решение за правительством и депутатами облдумы.

- Мы внесли предложение губернатору о выделении 1 млрд рублей на структуру благоустройства в городе — это техника, в первую очередь, внесезонная, погрузчики, грейдеры, самосвалы и т. д. Это еще около 500 водителей механизаторов и 1,5 тыс. дворников, — сказал Михаил Исаев.

ИСТОЧНИК KP.RU