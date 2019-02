В СГТУ прошла Международная научно-практическая конференция «ICIT-2019»

СЕГОДНЯ 10:17 2019-02-11T11:21:52+03:00

7-8 февраля 2019 года в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. прошла Международная научно-практическая конференция ICIT-2019 «Информационно-коммуникационные технологии в науке, образовании и производстве» (International Conference on Information Technologies ICIT-2019: Information and Communication Technologies in Education, Manufacturing and Research). Организатор — Институт прикладных информационных технологий и коммуникаций.

В труды конференции вошли статьи ученых из России, Казахстана, Армении, Болгарии, Чехии, Алжира, в которых обсуждаются различные аспекты информационных технологий в современном мире: вопросы теории управления, безопасности и энергоэффективности, искусственный интеллект, технологии умного города, облачные вычисления, виртуальная реальность и многие другие.

ICIT-2019 открыл и. о. ректора СГТУ имени Гагарина Ю. А. Олег Афонин, который отметил, что цифровизация образования и науки — это важнейшие составляющие национального развития, а конференция призвана способствовать интеграции российского образования в мировое образовательное пространство, развитию и глобализации инженерного и IT-образования.

Деловая программа состояла из пленарного заседания и работы трех секций: «Модели, методы и подходы в системе принятия решений», «Математическое моделирование в науке и производстве», «Технологии умного города». Докладчики представляли материалы, содержащие результаты их практических исследований, научного анализа, новейших разработок по заявленным темам конференции. По каждой теме велись активные дискуссии.

Как рассказала организатор конференции, директор Института прикладных информационных технологий и коммуникаций СГТУ, доктор технических наук Ольга Долинина, не только участники конференции, но и все желающие могли познакомиться с самыми перспективными направлениями развития IT-индустрии, современными исследованиями в области принятия решений.

- Мы услышали интересные доклады по технологиям умного города, по теории обработки информации, системам кодирования, по теории автоматического управления и регулирования, а также по такой современной области развития интеллектуальных систем как онтологии, — поделилась Ольга Долинина.

- В этом году в первый раз в истории конференций ICIT статьи участников, прошедшие рецензирование, будут опубликованы в международном издательстве Springer в сборнике из серии «Исследования в области систем принятия решений и теории управления, — рассказал один из редакторов сборника, профессор Новосибирского государственного технического университета, доктор технических наук Вадим Жмудь. — Сборник индексируется в SCOPUS и многих других международных базах цитирования. Это означает, что труды конференции вошли в мировые научные рейтинги и будут полезны ученым во всем мире.

Татьяна Булдакова, профессор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, отметила высокий уровень организации конференции. Иностранным и иногородним участникам, которые не смогли приехать, была предоставлена возможность онлайн-выступлений и участия в дискуссиях. По мнению Татьяны Булдаковой, этот опыт необходимо использовать во всех последующих мероприятиях подобного формата.

- Для меня Конференция — очередная возможность пообщаться с коллегами, светилами в своей области и почерпнуть идеи для дальнейших исследований, убедиться, что сфера IT остается в тренде. Кроме того, я смогу поделиться приобретенными знаниями с коллегами на лабораторных семинарах и конференциях, которые будут проводиться уже у нас, — говорит Александр Юрин, сотрудник Института динамики систем и теории управления имени В. М. Матросова Сибирского отделения Российской академии наук.

ИСТОЧНИК KP.RU