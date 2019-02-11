Саратовцы недоедают фруктов
Потребление остается на 1,8 кг ниже нормы
Саратовцы едят мало фруктов и ягод, но овощей в нормеФото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области жители едят фруктов ниже нормы.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, оптимальная норма составляет 10-11,7 кг овощей и бахчевых, а фруктов и ягод — 7,5-8,3 кг в месяц.
Всего саратовцы едят в месяц примерно 5,7 кг фруктов (на 1,8 кг меньше низшей нормы), а овощей и бахчевых — 10,2 кг в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU