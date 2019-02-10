2019-02-10T15:03:39+03:00
Недвижимость

Ремонт водопровода в центре Саратова завершился раньше срока

Также вода начала поступать жителям Соколовогорского поселка
Ольга Муравлёва
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В Саратове сегодня днем, 10 февраля, завершились работы на водопроводе в Соколовогорском поселке и на улице Московская. Ранее говорилось, что ремонт закончится ориентировочно в восемь вечера.

- Началось восстановление штатных параметров водоснабжения жителям, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Коммунальщики напоминают, что заполнение системы происходит постепенно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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