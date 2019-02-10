В выходной в Саратове транспорт движется без задержек
От жителей также не было жалоб
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В Саратове сегодня, 10 февраля, в воскресенье, общественный транспорт функционирует в полном объеме.
- Исключением остается трамвай №5. По его маршруту идут непригодные рельсы, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.
По данным МКУ «Транспортное управление», в рейс вышли 740 автобусов и маршруток. От жителей также не было жалоб.
Стоит отметить, что за сутки очистили подъезды к конечным остановкам транспорта №№13 и 20.
ИСТОЧНИК KP.RU