В выходной в Саратове транспорт движется без задержек

СЕГОДНЯ 10:48 2019-02-10T10:48:25+03:00

От жителей также не было жалоб

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В Саратове сегодня, 10 февраля, в воскресенье, общественный транспорт функционирует в полном объеме.

- Исключением остается трамвай №5. По его маршруту идут непригодные рельсы, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

По данным МКУ «Транспортное управление», в рейс вышли 740 автобусов и маршруток. От жителей также не было жалоб.

Стоит отметить, что за сутки очистили подъезды к конечным остановкам транспорта №№13 и 20.

ИСТОЧНИК KP.RU