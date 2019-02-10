В «Триумф Молле» Саратова отравились два подростка
Что они употребляли — неизвестно
Фото из соцсетей
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В ТЦ «Триумф Молл» в Саратове вчера, 9 февраля, отравились два подростка. Молодого человека и несовершеннолетнюю девушку госпитализировала «скорая помощь».
- Пара могла пострадать от неизвестного вещества. Им неожиданно стало плохо. Свидетели испугались, что они умрут и вызвали медиков, — сообщили очевидцы в соцсетях.
Отмечается, что девушку довели до машины врачей, а парня пришлось нести. Обстоятельства произошедшего уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU