Валерий Радаев погасил первую марку «Лыжни России» в Базарном Карабулаке

СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-09T10:58:01+03:00

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На «Лыжне России — 2019», которая сегодня стартовала в Базарном Карабулаке, состоялось торжественное гашение специальной почтовой марки.

Как сообщили «КП-Саратов» в отделении «Почты России», сувенирная почтовая продукция была выпущена специально к спортивному празднику.

Фото: Ольга Муравлёва

Первым штемпель погасил губернатор области Валерий Радаев. Церемония прошла перед началом забега.

ИСТОЧНИК KP.RU