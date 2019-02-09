Валерий Радаев погасил первую марку «Лыжни России» в Базарном Карабулаке
Церемония прошла перед началом забега
Валерий Радаев погасил почтовую марку "Лыжни России"Фото: Ольга Муравлёва
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На «Лыжне России — 2019», которая сегодня стартовала в Базарном Карабулаке, состоялось торжественное гашение специальной почтовой марки.
Как сообщили «КП-Саратов» в отделении «Почты России», сувенирная почтовая продукция была выпущена специально к спортивному празднику.
.Фото: Ольга Муравлёва
Фото: Ольга Муравлёва
Первым штемпель погасил губернатор области Валерий Радаев. Церемония прошла перед началом забега.
ИСТОЧНИК KP.RU