2019-02-09T14:34:18+03:00
Происшествия

В Саратове будут судить 23-летнюю продавщицу сигарет

Она торговала немаркированными пачками
Екатерина Семенова
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В Кировском районе Саратова полиция обнаружила торговлю нелегальными сигаретами.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, правонарушения выявлено еще 30 января. Оказалось, что в табачном киоске продавец предлагала покупателям немаркированную продукцию.

Было изъято 3 тыс. пачек иностранных сигарет и 66 отечественных.

8 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело. 23-летнюю продавщицу отправили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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