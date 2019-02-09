В Саратове будут судить 23-летнюю продавщицу сигарет
Она торговала немаркированными пачками
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В Кировском районе Саратова полиция обнаружила торговлю нелегальными сигаретами.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, правонарушения выявлено еще 30 января. Оказалось, что в табачном киоске продавец предлагала покупателям немаркированную продукцию.
Было изъято 3 тыс. пачек иностранных сигарет и 66 отечественных.
8 февраля по данному факту возбуждено уголовное дело. 23-летнюю продавщицу отправили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU