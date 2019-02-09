Жителям Саратовской области вернули более 68 млн рублей по счетам ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:40 2019-02-09T15:40:18+03:00

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В 2018 году жителям Саратовской области вернули 68 млн рублей. Эти деньги были незаконно начислены за коммунальные услуги.

- К ответу призвали 28 лиц. Всего возбуждено 36 дел об административных правонарушениях. Например, во Фрунзенском районе председатель правления ЖСК «Рабочий» завышал суммы оплаты за отопление и горячую воду. Жителям сделали перерасчет на сумму 148,2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Работа по восстановлению жилищных прав населения продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU