Жителям Саратовской области вернули более 68 млн рублей по счетам ЖКХ
Эти деньги были начислены незаконно
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В 2018 году жителям Саратовской области вернули 68 млн рублей. Эти деньги были незаконно начислены за коммунальные услуги.
- К ответу призвали 28 лиц. Всего возбуждено 36 дел об административных правонарушениях. Например, во Фрунзенском районе председатель правления ЖСК «Рабочий» завышал суммы оплаты за отопление и горячую воду. Жителям сделали перерасчет на сумму 148,2 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
Работа по восстановлению жилищных прав населения продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU