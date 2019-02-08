2019-02-08T15:07:16+03:00
Происшествия

В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку

Женщина с многочисленными травмами госпитализирована
Дарья Вострикова
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Сегодня, 8 февраля, на проспекте Строителей, 18 в Ленинском районе Саратова водитель «КамАЗа» сбил 84-летнюю женщину.

- По предварительным данным, виновник происшествия не заметил пенсионерку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала женщину с многочисленными травмами.

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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