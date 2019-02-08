В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку

Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала женщину с многочисленными травмами.

- По предварительным данным, виновник происшествия не заметил пенсионерку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».

Сегодня, 8 февраля, на проспекте Строителей, 18 в Ленинском районе Саратова водитель «КамАЗа» сбил 84-летнюю женщину.

Женщина с многочисленными травмами госпитализирована

СЕГОДНЯ 14:31 2019-02-08T15:07:16+03:00

Подпишитесь на новости:

Подпишитесь на новости: