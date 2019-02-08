В Саратове «КамАЗ» сбил пенсионерку
Женщина с многочисленными травмами госпитализирована
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Сегодня, 8 февраля, на проспекте Строителей, 18 в Ленинском районе Саратова водитель «КамАЗа» сбил 84-летнюю женщину.
- По предварительным данным, виновник происшествия не заметил пенсионерку, — рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов».
Бригада Центра медицины катастроф госпитализировала женщину с многочисленными травмами.
Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU