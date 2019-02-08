2019-02-08T13:53:22+03:00
Происшествия

В Ртищеве гость забил другого гостя за оскорбление хозяйки

Несмотря на то, что ртищевец не признался в преступлении, следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд
Ольга Муравлёва
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В Ртищеве под суд пойдет 37-летний местный житель. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Расследование уже завершено.

- Следствие считает, что 1 марта 2018 года в квартире в райцентре двое мужчин и две женщины распивали спиртное. 43-летний гость и 48-летняя хозяйка жилища начали словесную перепалку из-за прошлых конфликтов. Во время ссоры мужчина начал обзывать женщину, за нее вступился 37-летний гость и избил гражданина, тот сразу умер, а владелица квартиры позвонила в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Судмедэкспертиза установила, что мужчина умер от тупой травмы головы. Злоумышленник ушел из дома, но его быстро задержала Нацгвардия.

Его заключили под стражу. Несмотря на то, что ртищевец не признался в преступлении, следователи собрали достаточно доказательств и направили дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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