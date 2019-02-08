Саратовский суд решит судьбу продавцов героина из Таджикистана
Троих людей в возрасте от 23 до 29 лет призовут к ответу в Саратове за продажу наркотиков через интернет.
- По версии следствия, в 2017 году гражданин Таджикистана создал ОПГ вместе со своими земляками. Они занимались продажей наркотиков через Интернет. Преступники раскидывали закладки с героином по Саратову и торговали дозами в сети, — рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре.
У каждого из злоумышленников была своя роль. Оператор — 29-летняя женщина. Она следила за курьерами, которые перемещали большие партии наркотиков и закладчиками. Последние расфасовывали героин на маленькие дозы и раскидывали его по тайникам, отмечая координаты. Эту роль выполняли 22 и 23-летний мужчины.
В начале декабря 2017 года правоохранители задержали наркоторговцев во время закладки героина в Заводском районе Саратова. В ходе обыска у них нашли более 600 граммов вещества.
На злоумышленников завели уголовное дело. Выяснилось, что женщина причастна еще к нескольким преступлениям в наркосфере. Она также работала вместе с коллегами, но на территории Белгорода. Причем ее подельников уже осудили.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Заводской районный суд.
ИСТОЧНИК KP.RU