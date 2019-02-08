Скончался саратовский меценат Эдуард Ганеев

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-08T11:56:36+03:00

Он умер на 68-м году жизни

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Скончался Эдуард Ганеев. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил муфтий Саратовской области Мукаддас Бибарсов.

- Сегодня 8 февраля 2019 года на 68-м году жизни после тяжелой болезни покинул этот бренный мир один из известных меценатов России, председатель общественного Совета ДУМСО Эдуард хаджи Ганеев, — написал Бибарсов.

Он выразил искренние соболезнования семье и близким усопшего.

Эдуард Ганеев ранее был генеральным директором ООО «Электротехнический завод «ГЭКСАР», возглавлял Общественный совет Духовного управления мусульман.

Коллектив редакции «КП-Саратов» выражает свои соболезнования родным и близким Эдуарда Ганеева, а также коллективу завода «ГЭКСАР». Нас длительное время связывали дружеские и партнерские отношения. Мы знали Эдуарда Ганеева, как одного из авторитетнейших экспертов в сфере промышленности, а также как порядочного и отзывчивого человека.

ИСТОЧНИК KP.RU