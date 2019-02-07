На центральной площади Новоузенска от снега рухнула сцена
Ранее там от снега пострадала школа
Фото соцсетей
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В Новоузенске Саратовской области от снега обрушилась сцена.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП произошло на центральной площади 60-летия Победы.
Крыша сцены сложилась от тяжести снега.
Ранее в Новоузенске от снега обвалилась крыша школы №8.
Напомним, в Саратове сегодня обрушились крыши двух зданий: на Радищева пострадал дом генерала Деникина, а на Мельничной — аварийное здание.
ИСТОЧНИК KP.RU