В автобусе Саратов — Энгельс упал пассажир
ЧП произошло на Московской
.Фото: Екатерина Семенова
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Вчера, 6 февраля, в автобусе №284, курсирующему между Саратовом и Энгельсом, случилось ЧП.
- Днем, в 12:40, у дома №52 на Московской улице 38-летний водитель допустил падение пассажира, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции региона.
Пострадавший — 44-летний мужчина — получил травмы.
ЧП произошло на остановке общественного транспорта между улицами Соборная и Некрасова.
ИСТОЧНИК KP.RU