Судебное заседание об аресте Елены Салеевой предложено отложить
Решение об аресте Елены Салеевой предложено отложить на 72 часа
Следователь Вячеслав Родионов отметил, что для объективного расследования необходимы дополнительные документы, постановление на обыск, документы, священные с загранпаспортом.
Адвокат Елена Сергун заявила, что по ее мнению, следователь не смог сформировать дело.
- Когда ее задерживали и отправляли в ИВС, а также предъявляли обвинение, им казалось, что документов достаточно. Вы хотите узнать, выезжала ли она по загранпаспорту? Да, выезжала, когда-то там в 11-13 году, — заявила Сергун.
Кроме этого она напомнила, что существует установленная процедура.
- Что они хотят? Еще раз допросить Чернову?
Сколько можно уже собирать документы? Если будет удовлетворено ходатайство, то она будет сидеть в ИВС ещё 72 часа, это необоснованно и нарушает право на защиту.
Сама Елена Салеева также высказала возражения против удовлетворения ходатайства следствия.
Судья удалилась для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU