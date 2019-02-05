2019-02-05T16:56:35+03:00
Происшествия

Судебное заседание об аресте Елены Салеевой предложено отложить

У обвинения не хватает документов
Ольга Муравлёва
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Решение об аресте Елены Салеевой предложено отложить на 72 часа

Следователь Вячеслав Родионов отметил, что для объективного расследования необходимы дополнительные документы, постановление на обыск, документы, священные с загранпаспортом.

Адвокат Елена Сергун заявила, что по ее мнению, следователь не смог сформировать дело.

- Когда ее задерживали и отправляли в ИВС, а также предъявляли обвинение, им казалось, что документов достаточно. Вы хотите узнать, выезжала ли она по загранпаспорту? Да, выезжала, когда-то там в 11-13 году, — заявила Сергун.

Кроме этого она напомнила, что существует установленная процедура.

- Что они хотят? Еще раз допросить Чернову?

Сколько можно уже собирать документы? Если будет удовлетворено ходатайство, то она будет сидеть в ИВС ещё 72 часа, это необоснованно и нарушает право на защиту.

Сама Елена Салеева также высказала возражения против удовлетворения ходатайства следствия.

Судья удалилась для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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