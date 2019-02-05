2019-02-05T16:04:46+03:00
Происшествия

Мать обвиняемой в крупной взятке саратовской чиновницы является обманутой дольщицей

Обвинение считает, что Елена Салеева может скрыться от следствия
Ольга Муравлёва
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Елена Салеева в зале судаЕлена Салеева в зале судаФото: Ольга Муравлёва
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В Октябрьском районном суде Саратова продолжается заседание, на котором будет избрана мера пресечения Елене Салеевой.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», председателя комитета по управлению имуществом обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

По словам представителя гособвинения, следователя по особо важным делам СУ СКР Вячеслава Родионова, основанием для ходатайства об аресте является возможность Елены Салеевой скрыться от органов следствия, оказать давление на свидетелей, общаться с подчиненными или скрыть доказательства.

- К ней не может быть применена более мягкая мера пресечения, — считает он.

В качестве аргумента была приведена поездка Салеевой в Москву. Салеева уехала 31 января, а вернулась только 3 февраля. Кроме того, у нее имеется загранпаспорт.

Адвокат Елена Сергун заметила на это, что подзащитная находилась в отпуске. Хотя по словам Вячеслава Родионова, это не подтверждено документально.

Кроме того были озвучены данные о состоянии здоровья Салеевой — она страдает астмой, но инвалидности у не нет. На это следователь Родионов заметил, что медицинские показания учтены, но они не мешают заключению под стражу.

В ходе заседания было отмечено, что Елена Салеева родилась 3 мая 1976 года в Саратове, у нее высшее образование, она находится в разводе и воспитывает двух детей 2001 и 2007 годов рождения. Мать подсудимой является обманутой дольщицей.

- Ребенок у меня болеет отеком Квинке, не может нормально ходить по улице и жить как другие дети, — заявила Салеева.

Чиновница была задержана вчера.

Предполагается, что Салеева действовала в сговоре с бывшим начальником отдела муниципального земельного контроля комитета по управлению имуществом Саратова Андреем Красновым. По версии следователей, в 2015-16 годах чиновник получил от застройщиков взятку на общую сумму 18 млн рублей. За эти деньги он помог подготовить и выдать документацию на строительство многоквартирных домов на территории Заводского района на участке, который находился в муниципальной собственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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