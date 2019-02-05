2019-02-05T13:08:45+03:00
Общество

Николай Панков: Граждан с ограничениями здоровья освободят от бумажной волокиты

Госдума рассмотрела соответствующий законопроект в первом чтении
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Законопроект об упрощении порядка предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам прошел сегодня первое чтение. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Законопроект позволит не только упростить для инвалидов получение услуг, но и снизить возможные риски по предоставлению подложных или недостоверных сведений.

- Процедура получения госуслуг для людей с инвалидностью будет упрощена и ускорена. Закон, который рассматривается сегодня в первом чтении, освобождает их от необходимости предоставлять документы, подтверждающие инвалидность. Эти сведения будут запрашиваться из федерального реестра в рамках межведомственного взаимодействия. Электронный документооборот постепенно избавляет граждан от бумажной волокиты. Что особенно важно для людей с ограничениями здоровья, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Саратов вошел в тройку лидеров в России по плохой уборке снега
В Саратове началось заседание об аресте Елены Салеевой
Подопечный дома престарелых в Энгельсе зарезал соседа по комнате
Маричев покинул «Протон-Саратов», оставив команду на последнем месте в Суперлиге
Мэрия Саратова предупредила о задержках в работе общественного транспорта
Деньги за 3 тысячи билетов «Саратовских авиалиний» до сих пор не востребованы
Осужденному колонии в Энгельсе грозит еще один срок за отказ отдать спички
Росгвардейцы нашли в Энгельсе потерявшегося пенсионера
Депутаты поздравили саратовских ветеранов с 76-летием Сталинградской битвы
В Саратове прокуратура проверит утечку газа в пабе
Продукцию предприятий Вольска и Петровска будут продвигать на полки сетевых магазинов
В Саратове ожидается туман и мокрый снег
В Комсомольском поселке автомобиль провалился в яму на тротуаре
«Школа молодых управленцев Саратовской области» — 2019 начинает новый набор
Министром соцразвития Саратовской области стала Ирина Бузилова