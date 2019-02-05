Николай Панков: Граждан с ограничениями здоровья освободят от бумажной волокиты

СЕГОДНЯ 12:59 2019-02-05T13:08:45+03:00

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Законопроект об упрощении порядка предоставления государственных и муниципальных услуг инвалидам прошел сегодня первое чтение. Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» сообщил депутат Государственной Думы Николай Панков.

Законопроект позволит не только упростить для инвалидов получение услуг, но и снизить возможные риски по предоставлению подложных или недостоверных сведений.

- Процедура получения госуслуг для людей с инвалидностью будет упрощена и ускорена. Закон, который рассматривается сегодня в первом чтении, освобождает их от необходимости предоставлять документы, подтверждающие инвалидность. Эти сведения будут запрашиваться из федерального реестра в рамках межведомственного взаимодействия. Электронный документооборот постепенно избавляет граждан от бумажной волокиты. Что особенно важно для людей с ограничениями здоровья, — отметил Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU