В Саратове ожидается туман и мокрый снег

СЕГОДНЯ 12:19 2019-02-05T12:19:29+03:00

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В Саратове завтра, 6 февраля, ожидается облачная погода, небольшой снег, в том числе мокрый, туман с видимостью 500 м и менее, а также гололедица.

- Ветер подует северо-западный с переходом на юго-западный 4–9 м/с. Температура ночью будет -2–4, а днем от -2 до 0 градусов, — сообщили «КП-Саратов» в городской администрации со ссылкой на Гидрометцентр.

В мэрии предупредили, что в работе транспорта возможны затруднения. К тому же могут быть обрывы линий электропередач и падение деревьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU