В Комсомольском поселке автомобиль провалился в яму на тротуаре

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-05T12:11:50+03:00

Автомобиль провалился в яму на тротуаре. Фото соцсетей

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В Заводском районе Саратова автомобиль провалился в яму.

Как сообщили очевидцы, ЧП случилось в Комсомольском поселке.

По словам местных жителей, автомобиль Chevrolet Niva заехал на тротуар и там попал передним левым колесом в провал. При этом граждане недоумевают, «как он туда вообще залез».

На выложенном в группе «Саратов онлайн» фото видно, что водитель теперь пытается вызволить машину.

ИСТОЧНИК KP.RU