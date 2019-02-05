В Комсомольском поселке автомобиль провалился в яму на тротуаре
Водитель пытается ее откопать
Автомобиль провалился в яму на тротуаре. Фото соцсетей
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В Заводском районе Саратова автомобиль провалился в яму.
Как сообщили очевидцы, ЧП случилось в Комсомольском поселке.
По словам местных жителей, автомобиль Chevrolet Niva заехал на тротуар и там попал передним левым колесом в провал. При этом граждане недоумевают, «как он туда вообще залез».
На выложенном в группе «Саратов онлайн» фото видно, что водитель теперь пытается вызволить машину.
ИСТОЧНИК KP.RU