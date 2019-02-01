2019-02-01T16:29:45+03:00
Недвижимость

Дольщиков дома на площади Орджоникидзе призывают создать ЖСК

В противном случае инвестор может уйти
Александр Уриевский
Поделиться:
..Фото: Александр Уриевский
Изменить размер текста:

В правительстве Саратовской области обсудили достройку проблемных домов так называемых «Абасова».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для дома на площади Орджоникидзе, 1 уже найден инвестор на достройку, но пока ему нечего передать, так как имущество — площадка под застройку — не передано.

Как пояснила куратор дома, депутат Госдумы Ольга Баталина, в связи с этим договоренность пока только рамочная.

Она призвала дольщиков не ставить создание ЖСК в зависимость от подписания договора с инвестором.

- Надо двигаться по созданию ЖСК, которому передадут имущество и который будет потом работать с инвестором. Если мы будем стоять на месте, инвестор уйдет, — заявила Баталина.

Депутат Николай Панков, высказал мнение, что желание дольщиков получить деньги за непостроенные квартиры, опровергается практикой.

- У нас в Балаково тоже 30 дольщиков отказались вступать в новое ЖСК и пошли по судам, пытаясь вернуть деньги, и ни рубля не получили. И не могут до сих пор, даже при наличии денег на счетах. А остальные уже получили квартиры. Более того, даже если им удастся отсудить деньги, то их придется делить на всех пропорционально, в том числе на тех, кто уже получил жилье, — заметил Панков.

Он также предложил привлекать к ответственности тех, кто, по его мнению «саботирует работу по созданию ЖСК и достройке домов».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации
Супруги в Саратове организовали казино
Николай Панков: Интересы работников соцсферы надо защитить
У ЖК «Савельево» в Саратове в феврале назначен суд для передачи прав новому ЖСК
В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96
Володин поможет создать в Саратове «Безопасный город»
Марксовского педофила посадили на пять лет
До вечера будут расчищены подъезды ко всем населенным пунктам Саратовской области
На достройку домов ЖК «Миргород» необходимо 800 млн рублей
Панков: Недопустимо создавать барьер между властью и жителями
Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины
Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»
Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Развернувшийся автобус перегородил проспект 50 лет Октября
ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс
В Саратове рухнула крыша аварийного дома
Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО
В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов
Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг
Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады
На Московской мужчину травмировала сосулька
Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»