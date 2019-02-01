Дольщиков дома на площади Орджоникидзе призывают создать ЖСК

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-01T16:29:45+03:00

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В правительстве Саратовской области обсудили достройку проблемных домов так называемых «Абасова».

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», для дома на площади Орджоникидзе, 1 уже найден инвестор на достройку, но пока ему нечего передать, так как имущество — площадка под застройку — не передано.

Как пояснила куратор дома, депутат Госдумы Ольга Баталина, в связи с этим договоренность пока только рамочная.

Она призвала дольщиков не ставить создание ЖСК в зависимость от подписания договора с инвестором.

- Надо двигаться по созданию ЖСК, которому передадут имущество и который будет потом работать с инвестором. Если мы будем стоять на месте, инвестор уйдет, — заявила Баталина.

Депутат Николай Панков, высказал мнение, что желание дольщиков получить деньги за непостроенные квартиры, опровергается практикой.

- У нас в Балаково тоже 30 дольщиков отказались вступать в новое ЖСК и пошли по судам, пытаясь вернуть деньги, и ни рубля не получили. И не могут до сих пор, даже при наличии денег на счетах. А остальные уже получили квартиры. Более того, даже если им удастся отсудить деньги, то их придется делить на всех пропорционально, в том числе на тех, кто уже получил жилье, — заметил Панков.

Он также предложил привлекать к ответственности тех, кто, по его мнению «саботирует работу по созданию ЖСК и достройке домов».

ИСТОЧНИК KP.RU