Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Администрация Волжского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» и сообщила, что дом №62 по улице Московская, с которого вчера, 31 января, на мужчину упала сосулька, обслуживает управляющая организация ООО «ЭЖК — ЖилСар». Она же и должна очищать кровли от наледи. Однако не сделала этого.
- Работы по очистке были в плане, но в связи с обильными снегопадами и нехваткой бригад альпинистов, УК перенесла сроки уборки, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.
Сейчас с крыши уже счищают снег и наледь. ООО «ЭЖК — ЖилСар» готово оказать любую помощь пострадавшему.
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU