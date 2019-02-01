Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих

СЕГОДНЯ 14:47 2019-02-01T14:47:37+03:00

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Администрация Волжского района Саратова отреагировала на публикацию «КП-Саратов» и сообщила, что дом №62 по улице Московская, с которого вчера, 31 января, на мужчину упала сосулька, обслуживает управляющая организация ООО «ЭЖК — ЖилСар». Она же и должна очищать кровли от наледи. Однако не сделала этого.

- Работы по очистке были в плане, но в связи с обильными снегопадами и нехваткой бригад альпинистов, УК перенесла сроки уборки, — сообщили «КП-Саратов» в администрации.

Сейчас с крыши уже счищают снег и наледь. ООО «ЭЖК — ЖилСар» готово оказать любую помощь пострадавшему.

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ИСТОЧНИК KP.RU