ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс

СЕГОДНЯ 14:36 2019-02-01T14:36:28+03:00

Наиболее ожидаемым эффектом от этого является снижение аварийности

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Мероприятия инвестиционной программы ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» в 2019 году предусматривают реконструкцию и строительство ключевых объектов водопроводно-канализационного хозяйства города, оснащение предприятия спецтехникой.

На основе разрабатываемой проектно-сметной документации планируется масштабное обновление городской станции аэрации, крупнейших водопроводных насосных станций «Поливановская» и «Сеноман», водопроводных комплексов №№2 и 3.

Программа реконструкции предусматривает установку современного оборудования с возможностью автоматической работы и дистанционной передачи данных в диспетчерский пункт ООО «КВС». Энергоэффективная техника позволит существенно сократить затраты компании на электроэнергию и обслуживание объектов.

В рамках инвестиционной программы в 2019 году ООО «КВС» приступит к работам на канализационных насосных станциях №№2 и 5. Уже закуплено необходимое оборудование за 135 млн рублей. Для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации систем водоотведения также планируется строительство новых объектов — канализационных насосных станций в поселках Мирный и Жасминный.

Также продолжат обновлять автопарк компании. В этом году планируется приобретение оборудования для перекладки подземных коммуникаций методом горизонтально-направленного бурения. В план закупок также включены илососные и аварийные машины для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ на городских водопроводных сетях.

Объем финансирования инвестиционной программы в 2019 году составляет 2,4 млрд рублей. Наиболее ожидаемым положительным эффектом реализации мероприятий инвестпрограммы является снижение показателей аварийности, улучшение экологической обстановки региона, а также надежное функционирование ключевых объектов водокомплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU