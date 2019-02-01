Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг

СЕГОДНЯ 12:45 2019-02-01T13:06:28+03:00

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В пресс-центре «КП-Саратов» сегодня, 1 февраля, прошел круглый стол «Великий и могучий», приуроченный к Дню борьбы с ненормативной лексикой, отмечающийся 3 февраля.

- В понятие ненормативной лексики входят и жаргонизмы, и неологизмы. В общем все, что не соответствует нормам русского языка. То, что у нас сегодня является темой круглого стола, — обсценная лексика. Это слово произошло от латинского «распутный». Таких слов мало, но от них люди производят много вариаций и повторяют их постоянно. Человек их произносит, заменяя нормальные слова, и, можно сказать, что мозг у него отключается, когда он говорит такие фразы, — рассказала старший методист кафедры филологического образования Саратовского областного института развития образования Елена Юнг.

По ее словам, все, что входит в мозг человека, там остается и накапливается.

- Ненормативная лексика усваивается на всех этапах жизни человека. Факторы, вызывающие у человека ненормативную лексику, — подражание, желание выделиться из толпы, сексуальная неудовлетворенность, а также психическое заболевание (синдром Туретта), — рассказал главный психолог регионального министерства образования Сергей Саратовский.

По его словам, обычно нецензурная брань — экспрессивная, командная. Он напомнил, что когда у людей инсульт, они плохо разговаривают, однако хорошо бранятся. Это отмечает, что и дети, и подростки, и взрослые фиксируют у себя именно в эмоциональном центре нецензурную лексику.

Священник Василий Куценко рассказал, что ему, когда он еще учился в академии, преподаватель из МГУ поведал, что европейская нецензурная лексика имела искажение имен божьих.

- Можно сказать, что брань — это анти-молитва, — сообщил священнослужитель.

По его словам, мат — проявление агрессии, ненависти.

- Действующим законодательством не предусмотрено определение критериев отнесения слова к нецензурной брани. Однако у Роскомнадзора и института русского языка имени Виноградова есть рекомендации, в которых сказано, что к мату относятся четыре слова, их производные и выражения, — рассказала ведущий специалист-эксперт отдела контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора по Саратовской области Ксения Евдокимова.

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ИСТОЧНИК KP.RU