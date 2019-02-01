В Красноармейске мужчина воровал у односельчан деньги

СЕГОДНЯ 10:09 2019-02-01T10:09:55+03:00

Он также похитил телефон и флэшки

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В Красноармейске осудили 35-летнего рецидивиста из села Карамышевка. Его признали виновным в шести кражах у односельчан.

- С июля по октябрь 2018 года злоумышленник воровал, в том числе с незаконным проникновением в жилище. Он похитил видеорегистратор, флэшки, мобильный телефон и более 20 тыс. рублей, из них 12 тыс. у 60-летнего мужчины, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.

Гособвинитель акцентировал внимание суда на тяжесть преступлений и рецидив. Гражданину назначили четыре года и пять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU