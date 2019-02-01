2019-02-01T09:46:34+03:00
Происшествия

Трамвай №3 протаранил «пятерку» на Астраханской

Легковушка выехала перед вагоном [фото]
Екатерина Семенова
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Трамвай врезался в автомобиль. Фото соцсетейТрамвай врезался в автомобиль. Фото соцсетей
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На пересечении улиц Астраханская и Посадского в Саратове трамвай протаранил легковушку.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, автомобиль ВАЗ-2105 выехал перед трамваем №3. В результате вагон врезался в авто.

В машине пострадали два взрослых человека и ребенок в возрасте одного года. Их госпитализировали сотрудники Центра медицины катастроф.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

На месте работают спасатели и ГИБДД.

В связи с аварией встали трамваи №№3 и 11. При этом «тройки» объезжают Сенной рынок через депо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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