2019-01-31T15:37:38+03:00
Общество

Метеорологи предупредили саратовцев о снегопадах в феврале

Последний зимний месяц характеризуется метелями
Екатерина Семенова
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В Саратове высота сугробов в 4 раза превышает нормуВ Саратове высота сугробов в 4 раза превышает нормуФото: Екатерина Семенова
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Метеорологи Гидрометцентра области рассказал о предварительных итогах января.

Как рассказала «КП-Саратов» заместитель руководителя Гидрометцентра Светлана Цветайло, первый месяц года оказался насыщенным метеорологическими явлениями.

- Погода была неоднородной. Дважды среднесуточные температуры опускались на 7–12 градусов ниже многолетней климатической нормы. Были дни, когда из-за сильных морозов, до -25–32 градусов, отменялись школьные занятия. Из-за ветра наблюдались метели, что привело к снежным заносам, а они, в свою очередь, парализовали некоторые трассы. Туманы приводили к временному закрытию аэропорта, — сообщила Светлана Цветайло.

Тем не менее январь 2019 года запомнится аномальным количеством снега. В этом месяце выпало, по предварительным пока данным, 96 мм осадков, что составляет 220% средней многолетней климатической нормы.

В январе было несколько крупных снегопадов, каждый из которых приносил с собой от 35 до 70% месячной нормы. Из-за этого высота снежного покрова составила 105 см — примерно в четыре раза больше стандарта для этого месяца.

По словам Светланы Цветайло, таких снегопадов не было как минимум 30 лет.

- При этом зима в разгаре. Февраль также характеризуется обилием метелей и снегопадов. Обычно в последний месяц зимы наблюдается 6–8 дней со снегопадами. Впрочем, по норме осадков выпадает 35 мм. Март фактически также является зимним месяцем и для него характерны сильные туманы, — предупредила замруководителя Гидрометцентра.

Оптимальным вариантом весны Светлана Цветайло назвала медленное повышение температуры, чтобы запасы влаги в снегу успели сократиться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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