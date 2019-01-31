В Саратове Росгвардия задержала церковного вора
В Саратове сотрудники Росгвардии поймали вора, который собирался совершить кражу из храма.
- В 2:30 на территории храма во имя Священномученика Космы Саратовского сработала сигнализация. На место выдвинулись старший сержант Эдуард Белоброцкий и сержант Илья Орлюк, — сообщили «КП-Саратов» в управлении Росгвардии.
По прибытии обнаружилось, что окно церковной лавки разбито, а внутри ходит какой-то человек. Сторож сказал росгвардейцам, что это посторонний, и пустил их внутрь.
Злоумышленник держал в руках ящик с пожертвованиями, в котором было 2,5 тыс. рублей, и думал, что бы еще прихватить. Гражданина задержали, оказалось, что ему 51 год. Мужчину передали полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU