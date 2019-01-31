2019-01-31T11:30:54+03:00
Происшествия

На проспекте Строителей иномарка врезалась в пропускающую пешеходов «Газель»

ДТП случилось около ТЦ «Астера»
Ольга Муравлёва
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На проспекте Строителей в Саратове сегодня утром, 31 января, Toyota Prado врезалась в «Газель».

- ДТП случилось в 10:15 около ТЦ «Астера». Грузовичок притормозил, чтобы пропустить пешеходов, когда на полном ходу в него врезалась иномарка, — написали очевидцы в соцсетях.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, образовалась пробка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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