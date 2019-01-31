Ольга Ткачева: Саратов может быть примером для других регионов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-01-31T11:37:26+03:00

Изменить размер текста: A A

Саратовскую область с рабочим визитом посетила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, заведующий кафедрой болезней старения, директор ФДПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова», директор Российского геронтологического научно-клинического центра, д. м. н., профессор Ольга Ткачева. В рамках визита состоялась II областная научно-практическая конференция «Гериатрия — инвестиции в будущее», посвященная особенностям оказания медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. В конференции приняли участие представители регионального министерства здравоохранения, министерства социального развития, саратовского медицинского университета и более 200 врачей Саратовской области. Открывая конференцию, с приветственным словом выступили и. о. первого заместителя министра здравоохранения области Станислав Шувалов и заместитель министра социального развития области Светлана Савочкина. Участники встречи обсудили аспекты реализации Национального проекта «Системная поддержка и повышение качества жизни граждан старшего поколения».

Далее в рамках своего визита Ольга Ткачева посетила Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн с целью ознакомления с работой учреждения по гериатрическому профилю. Небольшую экскурсию по учреждению провел главный врач госпиталя, депутат Саратовской областной думы Евгений Ковалев. Ольга Ткачева так же пообщалась с пациентами, в частности с Анатолием Лисицким, ветераном Великой Отечественной войны, чемпионом мира по плаванию среди ветеранов, который поделился своими впечатлениями о лечении в госпитале, отметив профессионализм врачей и чуткое отношение к пациентам.

.

Рассказывая о госпитале, Евгений Ковалев подчеркнул, что с начала 2018 года в Саратовской области на базе госпиталя начали функционировать два гериатрических отделения, которые созданы в целях улучшения качества медицинской помощи пациентам пожилого и старческого возраста. Ежегодно в областном клиническом госпитале проходят лечение около 7,5 тыс. пациентов, в том числе гериатрического профиля. Также гостям показали новшества, внедряемые в госпитале, так для удобства пациентов в каждой палате установлены кнопки вызова медперсонала, сигнал с которых поступает на пост и на специальные «часы», находящиеся на руке лечащего врача. Также Евгений Ковалев рассказал о планах по открытию гериатрического центра на базе саратовского госпиталя для ветеранов войн.

.

- Сегодня я была приятно шокирована тем, какое огромное внимание уделяется гериатрии в Саратовской области. Это кардинально другая ситуация, по сравнению с той, которая была еще буквально несколько лет назад. Люди настолько мотивированы, чтобы сделать здесь систему, настолько понимают чего хотят достичь, начиная от врачей и заканчивая руководителями. Саратовский госпиталь произвел на меня огромное впечатление. Он не только расположен в красивом здании — памятнике архитектуры, он и внутри такой «теплый» и та реакция общения с пациентами — это действительно дорогого стоит, что люди сюда приходят как домой, так и должно быть в гериатрических центрах. Сегодня все госпитали стали подспорьем системы гериатрии. А Саратов это вообще особенный случай, потому что здесь главный врач госпиталя продвигает идею развития гериатрии просто с огромным энтузиазмом. Мы видим профессионализм врачей, они действительно настоящие гериатры. Я думаю, что Саратов может быть примером для других регионов. Очень здорово, когда есть пример и когда есть что показать, — поделилась впечатлениями Ольга Ткачева.

.

Завершающим этапом стало итоговое совещание главного внештатного гериатра Минздрава России Ольги Ткачевой с заинтересованными ведомствами по вопросам развития гериатрической службы на территории Саратовской области, участие в котором приняли заместитель руководителя Федерального центра координации деятельности субъектов РФ по развитию организации оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» Илья Бабенко, врач-терапевт, клинический фармаколог Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова Антон Переверзев, главный врач саратовского госпиталя для ветеранов войн Евгений Ковалев, и.о. первого заместителя министра здравоохранения области Станислав Шувалов, заместитель министра социального развития области Светлана Савочкина, главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Саратовской области Надежда Шульпина, председатель комиссии по охране здоровья граждан Общественной палаты области Татьяна Топилина.

.

ИСТОЧНИК KP.RU