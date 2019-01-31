Врач Тимур Савинов предложил более гибкий подход к карантинам в школах и больничным по уходу за детьми

СЕГОДНЯ 09:29 2019-01-31T10:16:01+03:00

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Главный врач поликлиники №17 в Саратове и координатор программ саратовского отделения ОНФ Тимур Савинов высказался за более гибкий и эффективный подход к вопросам объявления карантина в школах и детсадах. Об этом он заявил на пресс-конференции по поводу заболеваемости гриппом в пресс-центре «КП-Саратов» 30 января

- Я врачом работаю не одно десятилетие, поэтому могу высказать свое личное мнение по поводу введения карантинов. Чем ранее он будет объявлен — тем он более эффективен, будет лучше результат. Поздно карантин объявлять, когда в классе осталось пять детей, мы уже ничего не добьемся этим. Если когда половина класса заболела, тогда мы остальную половину спасем от заражения. Это мое мнение, — заметил Савинов.

Замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева внесла свои уточнения по этой теме. По санитарным правилам, разобщать коллектив, т.е. отдельную группу, класс, учебное заведение требуется, когда заболеваемость достигла 20%.

- Такие меры практикуются — сейчас по Саратовской области закрыты ряд школ, отдельные классы закрываются. Для этого не нужно ждать распоряжения Роспотребнадзора, это делается приказом директора школы, — заметила Матвеева.

Савинов заметил еще один неурегулированный законами момент.

- Карантин в детсаду. Бабушки нет. Кому-то из родителей приходится оставаться дома с ребенком, который здоров, не ходить на работу. На такой период вполне возможно оформлять больничный по карантину. Сейчас этот момент не урегулирован, потому что больничный дается по уходу за ребенком, а он к счастью, здоров, просто закрыт детсад, — поделился Савинов.

ИСТОЧНИК KP.RU