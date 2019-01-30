Роспотребнадзор: Карантин в саратовских школах вводить пока рано

СЕГОДНЯ 15:40 2019-01-30T15:40:24+03:00

Специалисты в пресс-центре "КП-Саратов" рассказали о росте заболеваемости и эпидемии ОРВИ

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Замруководителя Роспортребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева 30 января рассказала, что закрытие школ из-за начавшейся эпидемии гриппа и ОРВИ пока не планируется. Пока введены ограничение на мероприятия в образовательных и медицинских учреждениях области, такие рекомендации разосланы их руководству.

Об этом Матвеева рассказала в пресс-центре «КП-Саратов», где 30 января прошла конференция на тему профилактики вирусных заболеваний.

- Активность гриппа в странах Европы продолжают расти. В 23 странах — уже широкое распространение.

С 21 по 27 января отмечается рост гриппа и ОРВИ в России. Превышение норм отмечено уже в 23 регионах. На прошлой неделе в 20 районах Саратовской области также превышены многолетние показатели по заболеваемости.

В Саратове пока заболеваемость ниже пороговых значений, болеют сельские райны, областной центр еще держится, — отметила Матвеева.

Это подтвердила и главный внештатный инфекционист регионального минздрава Кристина Рамазанова.

- С гриппом поступило на минувшей четвертой неделе года 423 пациента. Это на 14,3% выше предыдущей недели. При этом 75% заболевших – дети, — рассказала Рамазанова.

Группами высокого риска по гриппу и ОРВИ являются дети, особенно до 2 лет, пожилые люди старше 65 лет, пациенты больниц длительного содержания, люди с заболеваниями почек, имуннодефицитом, беременные и люди с повышенной массой тела. Им в случае заболевания обязательно нужно обращаться за медпомощью.

Запись брифинга можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU