Роспотребнадзор: Карантин в саратовских школах вводить пока рано
Замруководителя Роспортребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева 30 января рассказала, что закрытие школ из-за начавшейся эпидемии гриппа и ОРВИ пока не планируется. Пока введены ограничение на мероприятия в образовательных и медицинских учреждениях области, такие рекомендации разосланы их руководству.
Об этом Матвеева рассказала в пресс-центре «КП-Саратов», где 30 января прошла конференция на тему профилактики вирусных заболеваний.
- Активность гриппа в странах Европы продолжают расти. В 23 странах — уже широкое распространение.
С 21 по 27 января отмечается рост гриппа и ОРВИ в России. Превышение норм отмечено уже в 23 регионах. На прошлой неделе в 20 районах Саратовской области также превышены многолетние показатели по заболеваемости.
В Саратове пока заболеваемость ниже пороговых значений, болеют сельские райны, областной центр еще держится, — отметила Матвеева.
Это подтвердила и главный внештатный инфекционист регионального минздрава Кристина Рамазанова.
- С гриппом поступило на минувшей четвертой неделе года 423 пациента. Это на 14,3% выше предыдущей недели. При этом 75% заболевших – дети, — рассказала Рамазанова.
Группами высокого риска по гриппу и ОРВИ являются дети, особенно до 2 лет, пожилые люди старше 65 лет, пациенты больниц длительного содержания, люди с заболеваниями почек, имуннодефицитом, беременные и люди с повышенной массой тела. Им в случае заболевания обязательно нужно обращаться за медпомощью.
Запись брифинга можно посмотреть на канале ТРАНСЛЯТОР в YouTube.
ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА и ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU