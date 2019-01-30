Николай Панков: Володин продолжит поддержку благотворительного центра Доктора Лизы

СЕГОДНЯ 13:30 2019-01-30T13:30:14+03:00

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Депутат Государственной Думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал о встрече председателя Госдумы Вячеслава Володина с сотрудниками и волонтерами Центра «Справедливая помощь Доктора Лизы».

- Вчера председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил Центр «Справедливая помощь Доктора Лизы». Он встретился с сотрудниками и волонтерами организации, поговорил с детьми, которые находятся на лечении. Спикер пообещал, что будет и дальше оказывать поддержку этому центру. Володин лично знал основателя центра Елизавету Глинку, помогал ей.

Отмечу, Володин ведет много благотворительных проектов в области. Вчера проводили в Елшанке совещание. Уже выстроены два подъезда, 10 этажей. Люди летом переселятся в новое жилье. Все его проекты направлены для людей. Подчеркну еще раз, они благотворительные. Когда в начале 2000-х он впервые избрался в Думу, подарил области 100 машин скорой помощи. Вспомните, когда в больницу с чашкой и ложкой своей ходили. И, конечно, ремонт и оснащение районных больниц спасли тогда чьи-то жизни. Дома для пожилых людей, построенные в живописных районах сел Белогорное и Алексеевка, помогают дольше прожить людям, оставшимся без внимания и ухода. И детские дома в этих районах, и коррекционные школы — забота о детях. Они направлены на создание условий комфортной жизни детям. А прекрасный поселок «Ветеран» в Озинках, предуниверсарий в Саратове и многое другое? И это не конъюнктура, не дань моде. Это искреннее сострадание и переживание. Давайте зададимся вопросом, а может ли каждый из нас так? И почему тогда старики и дети, брошенные кем-то, находятся в таких учреждениях? — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU