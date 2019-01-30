2019-01-30T12:47:13+03:00
Происшествия

В Саратове эвакуировали мэрию и торговые центры

Силовики не комментируют массовые сообщения о взрывных устройствах
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Саратовская мэрияСаратовская мэрияФото: Екатерина Семенова
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В Саратове срочно эвакуируют административные здания, торговые центры и больницы.

Как сообщили «КП-Саратов» информированные источники, причиной стали массовые сообщения о взрывных устройствах.

Уже известно, что вывели людей из здания администрации. При этом губернатор Валерй Радаев, который в тот момент пристутсвовал на заседании облдумы, покинул здание.

Эвакуированы торговые центры «Мир» на Московской и «Дикомп» на Танкистов.

Кроме этого поступают сообщения о якобы взрывных устройствах в больницах.

Саратов — не единственный город, которые попал под атаку телефонных террористов. Волна эвакуации прокатилась сегодня, 30 января, по Астрахани, Мурманску, Великому Новгороду, Калуге, Петрозаводску.

В мэрии Саратова подтвердили эвакуацию. Работа городской администрации прервана.

При этом специальные службы и правоохранители отказываются от комментариев.

В пресс-службе УФСБ заявили что подобные ситуации не комментируют. То же самое заявили в ГУ МВД, предложив обратиться в ФСБ. В ГУ МЧС предложили обратиться за комментариями в полицию, уточнив, что вызовов на возгорания к ним не поступали.

По предварительным данным, это следствие анонимных звонков о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Тысячи людей выводят на улицы из всех учреждений, их работа прервана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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