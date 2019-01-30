Депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская провела для школьников Урок мужества

СЕГОДНЯ 11:55 2019-01-30T11:55:49+03:00

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Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская провела Уроки мужества для школьников Заводского района, посвящённые 75-ой годовщине со дня освобождения блокады.

Юлия Литневская рассказала школьникам о Дне воинской славы и о страшных событиях, происходивших в Ленинграде с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года – долгих 872 дня.

- О блокаде Ленинграда слышал много, становится жутко, когда видишь кадры старой хроники. Сколько мужества, стойкости и воли. Затаив дыхание слушал рассказ Натальи Владимировны Кобцовой, нашего классного руководителя и депутата Саратовской областной Думы Юлии Михайловны Литневской о жителях блокадного Ленинграда. Нельзя об этом забывать, надо помнить о тех, кто отдал свою жизнь за Мир на земле. История моей страны – это и моя история! — поделился учащийся 6 «А» класса МОУ «СОШ № 39» Алексей Зубков.

- В школе проходил классный час, посвященный 75-летию со дня снятия блокады Ленинграда. У нас в гостях была депутат Саратовской областной Думы Юлия Михайловна Литневская. Она рассказала нам о том, как в годы Великой Отечественной войны наши ровесники участвовали в героической обороне Ленинграда. Также Юлия Михайловна познакомила нас с проектом «Историческая память», координатором которого она является. Я очень хочу принимать участие в нем. А тем более, на территории нашей школы находится Памятник жителям Комсомольского поселка, павшим в годы Великой Отечественной войны, — рассказала шестиклассница Анжелика Ященко.

В «Гимназии 5» Юлия Литневская встречалась с учениками старших классов. Здесь к 75-летию снятия блокады организовали тематическую экспозицию в школьником музее. Каждый экспонат — материальное воплощение тех переполненных горем блокадных лет.

Депутат презентовала школьникам фильм «Блокада. Герой несломленного города» из цикла «Твои Герои, Саратов!», автором которого является депутат Саратовской городской Думы, Герой Российской Федерации Александр Янклович.

Фильм повествует о боевом пути и подвиге уроженца города Саратова, командира батальона 314-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии 21-й армии Ленинградского фронта, капитана — Зенина Иллариона Степановича.

В завершение уроков была объявлена минута молчания в память 470 тысяч погибших блокадников, которые ценой своей жизни отстояли и сохранили великий город.

- Блокада Ленинграда - предельно тяжелая тема и разговор со школьниками получился очень взрослый. Важно, что проходил он в режиме диалога - современные дети знают эту страшную героическую страницу Великой Отечественной, и это вселяет надежду на то, что она никогда не будет переписана. Несломленный город останется в веках примером несгибаемого мужества, стойкости и силы духа в масштабах всего человечества, — прокомментировала депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская.

ИСТОЧНИК KP.RU